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Zazou FAYSAL

PARIS

En résumé

-INTRALOT Maroc – Conseiller commercial
– KHOURIBGA
- BeniMellal
– Marrakech
– Ouarzazate-Tinghir - Zagoura
-ICHRAF DATA – EX- Responsable Département Commercial & Technique - Marrakech
-MARRAKECH VISION - EX - Responsable Département Commercial & Technique - Marrakech
-RAK COMMUNICATION - Technico Commercial .
-INSITUT Quasar - Formateur - Marrakech
-INSITUT Euromed - Formateur - Marrakech
-ORIGINE - Formateur web-multimédia - Marrakech
-ITI INFORMATIQUE - Formateur web-multimédia
-FITEL CONSEIL - Technicien Informatique & Technico Commercial
-ORIFLAM - Marrakech

Entreprises

  • INTRALOT - Sales Counsellor

    PARIS 2010 - maintenant * Recrutement des nouveaux point de ventes.
    * Formation des nouveaux Clients.
    * Distribution des produits selon les commandes fournis par les clients.
    * Suivi des ventes.
    * Gestion Portefeuille clientèles et résolution des problèmes techniques.
    * Communication interne, reporting et remontée de l’information

  • ICHRAF DATA - Responsable Département Commercial & Technique

    2009 - 2010 *Le développement & Gestion d'un portefeuille clients.
    * Le conseil technique, la démonstration et les conseils d'utilisation aux clients.
    * La négociation des contrats clients.
    * L'analyse des résultats du département Commercial et le développement de la gamme produits.
    * L'élaboration de la stratégie Marketing.
    * Le lancement de nouveaux produits.
    * Le suivi des résultats de ventes.

  • MARRAKECH VISION - Responsable Département Commercial & Technique

    2006 - 2009 * Le développement & Gestion d'un portefeuille clients.
    * Le conseil technique, la démonstration et les conseils d'utilisation aux clients.
    * La négociation des contrats clients.
    * L'analyse des résultats du département Commercial et le développement de la gamme des produits.
    * L'élaboration de la stratégie Marketing.
    * Le lancement de nouveaux produits.
    * Le suivi des résultats de ventes.

  • Rak Communication - Technico Commercial

    2005 - 2006 * Vente des noms de domaine.
    * Vente des espaces de publicité sur l'annuaire de Marrakech.
    * Création des sites web.
    * Référencement.
    * Mise à jour des sites web.

  • Marrakech 2 Day - Technico Commercial

    2004 - 2005 * Réseaux et télécommunication.
    * Création des sites web et traitement des images.
    * Design des cartes visite, catalogue & Flyer.
    * Maintenance de matériel informatique.
    * Vente de matériel Informatique.
    * Vente des noms de domaine.

  • FITEL CONSEIL - Technico Commercial

    2004 - 2004 * Réseaux et télécommunication.
    * Maintenance de matériel informatique.
    * Vente de matériel Informatique.

Formations

  • MUNDIAPOLIS (Casablanca)

    Casablanca 2012 - 2012 Formation Spéciale

    Technique des ventes - * Les méthodes récentes des techniques des ventes.
    * Technique de communication avec la clientèle.
    * Gestion de portefeuille client.
    * Gestion de temps.

  • Efet

    Marrakech 2003 - 2005 Technicien Spécialisé

    technicien spécialisé en administration des reseaux informatiques

  • Efet

    Marrakech 2001 - 2002 Technicien

    Technicien en comptabilité et gestion d'entreprise

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