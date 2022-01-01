Zazou FAYSAL

-INTRALOT Maroc – Conseiller commercial
– KHOURIBGA
- BeniMellal
– Marrakech
– Ouarzazate-Tinghir - Zagoura
-ICHRAF DATA – EX- Responsable Département Commercial & Technique - Marrakech
-MARRAKECH VISION - EX - Responsable Département Commercial & Technique - Marrakech
-RAK COMMUNICATION - Technico Commercial .
-INSITUT Quasar - Formateur - Marrakech
-INSITUT Euromed - Formateur - Marrakech
-ORIGINE - Formateur web-multimédia - Marrakech
-ITI INFORMATIQUE - Formateur web-multimédia
-FITEL CONSEIL - Technicien Informatique & Technico Commercial
-ORIFLAM - Marrakech