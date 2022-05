Zdaik SALMA

Master métiers et pratiques des médias

Master métiers et pratiques des médias - Journaliste présentatrice reporter d'images

Master métiers et pratiques des médias

Master métiers et pratiques des médias - Animation en Arabe

Master métiers et pratiques des médias

Master métiers et pratiques des médias - Voix OFF du reportage « tourisme dans la région Sous Massa Drâa », photographie

Master Métiers et pratiques des médias

Master Métiers et pratiques des médias - Animation en français, Commentaire et voix-off des deux reportages sur le CRI