Zdini IMEN

Nous sommes une société suédoise de produits cosmétique implantée dans 66 pays avec 50 ans d'expérience .

Nous sommes à la recherche des gens sérieux et motivés pour nous aider à développer notre réseau de vente à l’échelle mondiale.

-Vous pouvez toucher un salaire très motivant 1000 dt et plus par mois appart les voyages autour de monde et plus d'autres cadeaux.

-Vous serez bien encadré .

-Tout le travail sera géré de votre domicile vous n'avez pas besoin de se déplacer

Cette opportunité est accessible pour tous (les salariés,femme au foyer,chômeurs,étudiants....).

Si vous êtes intéressé veuillez remplir le formulaire ci dessous



http://tn.oriflame.com/business-opportunity/become-consultant?potentialSponsor=104967