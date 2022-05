Zdravko DUKIC

Bonjour,

Je m'appelle Zdravko (Zak si c'est plus simples pour vous). Fort d'un parcours en langues étrangères appliquées, je parle donc 4 langues : Français, Anglais, Espagnol et Serbo-croate (enclin à apprendre d'autres langues dans le cadre professionnel si nécessaire).



Je me suis ensuite tourné vers le commerce international, management et entrepreneuriat afin d'affiner mes connaissances dans le monde du commerce.

J'effectue ces 2 années de master en contrat de professionnalisation afin d'être opérationnel et avoir de l'expérience avant la fin de mes études.



Je suis quelqu'un de dynamique et d'entrepreneur, j'aime apprendre et mettre à profit mes connaissances et mon expérience.



Je recherche donc un poste en tant que commercial (ou autre proposition de votre part) pour Septembre - Octobre 2016.



N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information.



Merci d'avoir prêté attention à mon profil.



Bonne journée à vous.



Mes compétences :

Commerce international

Crédit documentaire

Microsoft Office

Customer Relationship Management