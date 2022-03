Roland JACQUEMONT

Après plus de 20 ans passé sur des postes de Management Opérationnel dabord dans un grand groupe industriel puis au sein de PME, j'ai acquis des convictions fortes sur :

- la nécessité de s'entourer des meilleurs collaborateurs (Pertinence des recrutements)

- L'importance majeure de la mobilisation et de la motivation des équipes (Management, leadership)

J'ai eu dès lors envie de contribuer au succès des organisations en co-créant Energie Commerciale pour accompagner les entreprises sur le développement du business avec des solutions « sur-mesure » autour des leviers de performance comme le Recrutement, le conseil et la formation.

Face à la rapidité et à la violence des changements, il faut repenser son organisation et sa stratégie régulièrement ; dans ce contexte, la clef du succès devient la bonne gestion des Ressources Humaines : recruter, fédérer, mobiliser, faire progresser...



Mes compétences :

Gestion financière et prévisionnelle

Stratégie et Management des Organisations

Direction commerciale et marketing

Recrutement par approche directe

Formations commerciales et management