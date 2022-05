Yohann JACQUEMONT

Bénéficiant d'une double expérience commerciale de plus de 15 ans (Services aux professionnels) et technique depuis 2008 (paies et administration du personnel), j’ évolue en tant que sous-traitant de l expert comptable sur tout le spectre de la mission sociale étendue : management, intervention, sous-traitance.. plus de 10 ans d expérience en paie, et d'avantage dans l'accompagnement commercial. Fondateur de l entreprise SOEXCO en 2014 (devenu Groupe Solutions Sociales en 2017), Je propose à présent une autre approche de la paie : une ligne téléphonique permanente avec des interlocuteurs RH et paies expérimentés, un suivi administratif complet et rigoureux (contrats, procédures, etc...) en partenariat avec notre conseil avocat en droit social, une gestion de la paie multi-supports (une préférence est donnée pour les solutions Silaé, Cegid PGI ou Quadratus), un suivi commercial actif et régulier. N’hésitez pas à me contacter pour toute interrogation ou besoin.



Mes compétences :

Comptabilité

Ressources humaines

Paies

Gestion administrative