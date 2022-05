Madame, Monsieur,



Je me permets de vous adresser cette lettre dans le but de vous solliciter un stage dans le domaine Informatique. Actuellement étudiant en deuxième années Master informatique professionnel

à l'université de Paris-sud. Je devrais effectuer un stage recherche pour compléter ma formation scolaire pendant 6 mois. Je peux commencer immédiatement.



J'apprendre la spécialité "Ingénierie de l’Information, de la Communication et de l’Interaction" en deuxième années Master informatique, et je porte d'un intérêt à effectuer un stage dans ce domaine. J'ai une bonne connaissance en langage de programmation Java/J2EE, Javascript, C#, C/C++, PHP, Python etc.



Mes compétences :

Personal Home Page

MySQL

JavaScript

Java

jQuery

XSLT

XML

Python Programming

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Android

eCommerce

e-Business

Visual Basic

UNIX

UML/OMT

Struts Web Application Framework

SQL

Objective C

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2000

Merise Methodology

Linux

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

JUnit

JSON

Enterprise Java Beans

ECLiPSe

C++

C Programming Language

Borland JBuilder

Apache Subversion

ALM