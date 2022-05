Zeba MOHAMADI

Titulaire d'un Bac option comptabilité, j'ai fait mes études supérieures à l'Unité de formation et de recherche en science juridique et politique de l'université de Ouagadougou. Sortie en 2007 j'ai fais un Bac plus 5 en Administration des services touristiques à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) de Ouagadougou.

Aujourd'hui je suis Ingénieur de recherche à l'IRSS et Conseiller juridique de l'Institut.



Mes compétences :

Droit

Droit de la santé

Montage

Montage de projet

Santé

Tourisme

Tourisme durable