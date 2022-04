Ali MOHAMADI

JE suis ali sidi mohamadi, j'habite à montpellier depuis 2002.

j'ai effectué mes 5 ans d'étude à montpellier à l'université montpellier III, à l'issue un diplôme d information et communication ( master info-com).

Depuis 2008 je travaille en partenariat avec une société qui s appelle ACN c'est la plus grande société de vente direct de service de télécommunication au monde,qui a 20 ans d existence et implanté dans 24 pays, et 10 ans en france. Cette compagnie est referencé dans les livres de bts management en france,



Avec cette compagnie je propose simplement une opportunité financiere simple et ouverte a tout le monde peu importe ce que vous avez fait auparavant cela n est pas important pour cette activité sous le statue de VDI en France, c est a dire vous travaillez deuis chez vous sans contrainte de temps, ni espace, opportunité à l echelle mondiale pour toute personnes désireuse de prendre le contrôle de leur vie et générer ces propres revenus en toute indépendance, être rémunéré à votre juste valeur!!! Grâce à un concept d affaire inégalé et un revenu récurrent dans les domaines les plus porteurs au monde les télécommunications et le bien etre ( complement alimentaire)



ma devise c'est :il faut apprendre à se créer plusieurs sources de revenus. en travaillant ou en s'associant avec des entreprises et des simple particuliers. une seule source de revenu est un danger pour votre avenir et votre famille, car avec la crise economique que nous subissons et les licenciements economiques,si vous perdez votre unique source financière, votre situation devient catastrophique et ingerable pour vous et votre famille.



soyez curieux et contactez moi au 0669284885



Mes compétences :

Energy

Security

Télécommunication