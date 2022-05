Sandrine RAPIERA

Avec un profil à la fois, recherche et professionnel , je suis spécialisée dans l'analyse et la mise en oeuvre de projets numériques.



Observatrice,analyste des tendances et du marché, je recueille les données, les synthétise et les analyse pour construire une véritable stratégie décisionnelle avec le management.



Domaines d'interventions :

- l'étude des projets/ service/produits (besoins, marché, positionnement, etc.),

- l'évaluation des dispositifs

- préconisation pour leur accompagnement et leur "vie"



Mes travaux de recherche :



- Comment envisager les pratiques numériques en santé? Cas de la santé publique en France. Master Pro, Nov. 2011, CELSA/ EMA

- Comprendre les pratiques numériques dans l'enseignement supérieur.Cas de l'enseignement supérieur public malgache. THèse de doctorat en SIC, Juin 2011, Université Montpellier 3



Mes compétences :

Étude de marché

Analyse stratégique et marketing d'un marché

Recommandations d'actions

Veille

E-reputation

Gestion de projet

Enquêtes qualitatives et quantitatives