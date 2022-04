Jennifer GIANSILY

Titulaire d’un Master 2 en Psychologie du Travail et des Organisations, je travaille actuellement au sein de cabinet Aksis au poste de consultante en reclassement. Ma position est au carrefour entre l'accompagnement, le conseil et la relation entreprise.

Je réalise également des missions de bilans de compétences et bilan d'orientation.



Mes compétences :

Chargé de recrutement

Psychologue du travail

Bilan de compétences

Recrutement

Conseiller emploi

Reclassement

Formation