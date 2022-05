Zebardi KAMEL

Profile

Disposant d’une expérience professionnelle significative dans le domaine industriel, je désire accroître mes compétences en production et en exploitation et découvrir de nouveaux défis.



C’est à ce titre que je vous soumets ma candidature pour un poste dans l’opération auprès de vos projets.



Ma fonction actuelle opération shift manager, faisant suite à un poste d’opérateur de sécurité industrielle puis d’opérateur de production puis d’operateur salle de contrôle DCS; atteste de mon expérience et de ma capacité d’adaptation en milieu environnant



Titulaire de diplômes et attestations dans le domaine d’exploitation et de production, j’ai acquis une connaissance approfondie des structures de ce domaine.

Autonome sérieux et organisé, je pense avoir les compétences pour un poste dans vos projets.

En l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, monsieur, mes sincères salutations