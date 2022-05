Zecchini CORINNE

Je suis responsable de l'agence de communication IS communication, agence intégrée à la centrale d'achat INEDIS basée à Nantes.

L'équipe IS communication apporte des solutions de communication à plus de 200 magasins indépendants dans des univers proches de la nature (Les Compagnons des Saisons, France Rurale, Territoires Nature,...).

Avec une approche simple et pragmatique, nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de réseaux de magasins indépendants.



Mes compétences :

Photographie

Graphisme

Gestion de projet

Intégration web

Community management