Zedia Guillaume DRAMA

Je suis un Ivoirien de 44 ans, marié, père de deux charmants et intelligents enfants (un garçon de 19 ans en 2ème année à l'INSTEC à Abidjan et sa petite soeur de 12 ans en 5ème à Gagnoa).

Je suis profondément pour le travail parfait et le libéralisme qui est pour moi la liberté de créer et de bénéficier du fruit de sa réflexion.

Je viens d'ouvrir un nouveau service à Abidjan; cela consiste à faire les emplettes ou provisions des ménages, en contre partie une commission. Nous avons constaté que beaucoup de foyer ont une seule servante qui fait tout (entretien de la maison, la cuisine, la lessive, la vaisselle, accompagner et ramener les enfants de l'école et aller faire les emplettes dans nos marchés africain et les super marchés. Ceci emmène les foyers à faire des provisions de plusieurs semaines, voire mois. Les aliments perdent au bout de quelques jours leur saveur naturelle. Nous avons décidé de faire les provisions chaque jour pour ces ménages. Un coup de fil passé, nous nous pointons devant la porte de la personne qui a appelé, elle rédige sa commande et nous remet la feuille et l'argent et nous nous rendons dans le lieu où trouver les articles, les achetons et les livrons à domicile. Nous possédons un véhicule.

Merci de le lire. J'attends vos coups de fil, vos suggestions et surtout otre soutien.

225 48 20 39 40

225 01 27 94 29