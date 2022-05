Zedjiga AIDROUS

Bienvenue sur mon profil professionnel !



Actuellement, je travaille comme ingénieur TICE à l’université de technologie de Belfort – Montbéliard.

Ingénieur en informatique et diplômée d’un master européen en ingénierie des médias pour l’éducation, je m’investis essentiellement dans les missions suivantes :



- Administration et gestion de la plateforme pédagogique Moodle

- Création de ressources pédagogique multimédia

- Scénarisation pédagogique

- Mise en place de communauté de pratique

- Enseignement C2i

- Formation des enseignants à l’usage pédagogique du numérique

- Elaboration de cahier de charges technique pour l’équipement de salles d’enseignement à distance



Projet IDEFI InnovENT-E



Je participe à différents groupes de travail (GT 2 industrialisation des séquences pédagogiques, GT 3 Plateforme collaborative et communauté de pratique, GT 4 Médiatisation des ressources pédagogique et GT 8 Formation continue)





Je m'intéresse à :



- La pédagogie à l'ère du numérique

- Pilotage de projet « numérique pour l’éducation »

- La communication numérique multi-supports

- L'apprentissage social via les réseaux numériques

- Les media et réseaux sociaux, la E-réputation

- Le travail collaboratif et coopératif

- Mise en place d’environnement numérique pour l’enseignement (équipement de salle, pilotage de l’équipement)

- Travail dans un environnement et contexte multiculturels





Mes compétences :

Tice

Ingénierie pédagogique

Formation

HTML

Analyse de données

CSS

Moodle

Gestion de projet