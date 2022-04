Christelle LEDOUX

Formatrice de FLE et d'enseignement général depuis plus de 15 ans, je propose des prestations de formation : français langue étrangère, français sur objectifs spécifiques, français langue professionnelle, communication professionnelle orale et écrite et conseil en formations et communications numériques auprès d'entreprises, particuliers, organismes publics et privés, formateurs.



Mes compétences :

Animation de formations

Tice

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique multimédia

Français Langue Etrangère

Ingénierie de formation