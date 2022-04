Riadh JEMLI

Merci pour l'intérêt que vous portez à mon profil Viadeo.

Formé à l’Institut Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse ISSAT , donc issu d’une formation « Maitrise Informatique » néanmoins J’ai plus un penchant pour les domaines d'administration système et réseau informatique.

J'ai trois ans d’expérience comme Administrateur Système LEPS dans une grande société multinationale spécialisé dans le domaine d'industrie automobile "Leoni Tunisie".

Aussi je tiens à préciser que je suis très actif avec capacité d'adaptation très rapide et très attiré par le travail de terrain.



Mes compétences :

PHP

Maintenance informatique

SQL Server

Java JEE

Administration réseaux