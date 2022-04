Vous n'avez pas de temps à perdre, moi non plus.

Allons à l'essentiel, j'écris. C'est ma seconde vie.

Fantastique, policier, policier historique, textes de présentation (4eme de couverture, descriptifs), scénario, je suis en quête d'opportunités. Vous voulez que vos idées deviennent mots, c'est possible.

Grâce aux mots, l'image est magie. Alors collaborons !



Mon site internetArray

ps je ne souhaite plus de professionnels de l'éducation parmi mes contacts. Je suis ici pour valoriser mon statut d'auteur.



Mes compétences :

Vente

Traduction

Communication

Ecriture

Édition

Littérature

Scénario