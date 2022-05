Zeev AFRIAT

Autodidacte dans le monde des affaires, je me suis forgé une expérience pointue dans le domaine immobilier français et européen.



une expérience de plus que 20 ans dans ce domaine me permet d'avoir une certaine aisance et de nombreux contacts.



mon parcours ma emmener a faire des études de psychologie comportementale lier aux affaires, ce qui ma donner l'opportunité de faire du coaching dans de nombreux domaines.



depuis quelques années j ai diversifier mes activités dans des sociétés off shore en chine et autres pays d'économie émergentes.



je vous propose de me contacter pour toute question ou proposition éventuelle.



mon réseau de contacts me permet d'agir dans de nombreux domaines lier aux affaires.



Mes compétences :

art

immobilier

import export

real estate

seo

Stratégie de communication