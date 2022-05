Zeeyad CADER SAIB

Je cherche une position intéressante au sein d’une organisation et d’une équipe professionnellement dynamiques et recherchées où mes compétences seront d’un apport certain pour l’organisation et en même temps me donner une poussée non-négligeable dans mes perspectives de carrière.



Je veux me projeter de plein pied dans une carrière ou je pourrai m’évoluer tout en me donnant la possibilité de parfaire mes connaissances, expériences et aptitudes professionnelles.



Je suis en train d’effectuer des études avancées ; un MBA avec spécialisation en Résource Humaines.

Je veux aussi atteindre un niveau professionnelle de qualité qui soit enrichissante en tous les sens est mon souhait.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Diplomate

dynamique

Initiative

Observateur

ponctuel