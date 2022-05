Zeghdoud KHALFAOUI

Je suis medecin generaliste de formation,j'ai eu mon diplome en octobre 2008 de la faculté de medecine de l'université freres mentouri de constantine.

Agé de 30 ans je suis plein d'energie et de dynamisme, je je pratique mon art ou bien mon metier avec passion et plaisir.

je cherche un poste ou je peux evoluer et developper mes connaissances et mes competances dans mon domaine ainsi que les domaines qui ont une relation directe avec ma fonction (hygiene et securité,qualité et environement)ainsi que de faire profiter les gens de mes connaissances de le domaine medical sans oublier la realisation des mes taches(consultations,evacuations,formations,etc......)



Mes compétences :

Nursing

Urgences pré hospitalières

Informatique