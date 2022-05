Zeinab BAH

Toujours motivée et dynamique j’ai su, lors de mes expériences professionnelles acquérir de bonnes capacité en négociations, vente directe mais aussi en stratégie de pénétration de marché, car je pense savoir ce qu’attendent les clients des entreprises exerçant dans votre secteur. De ce fait, j’avoue aimer la rigueur dans le travail et le sens des responsabilités. Mon esprit d’équipe combiné à une qualité d’écoute m’ont souvent permis de régler des conflits au sein du groupe de Promotrices auquel j’ai appartenue ainsi que le poste de responsable marketing dont j’ai été à la charge. Mes autres Mes capacités d’adaptation et d’anticipation sont des atouts qui me permettent de me familiariser rapidement à bon nombre d’environnement et d’outils techniques.



Apporter ma contribution à votre entreprise en proposant continuellement des stratégies marketing dynamiques et pragmatiques de sorte à lui permettre de renforcer son positionnement dans son secteur d’activité. Au sein d’une équipe expérimentée, créative et même sous pression, notre leitmotiv sera d’être le leader du marché.