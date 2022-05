Zeinabou BOUCKAT

Une société qui a pour but l'organisation de votre séjour de bout en bout.

Notre objectif est de vous organiser votre voyage , de la demande d'autorisation d'entrée au Gabon au raccompagnement à l'aéroport pour votre retour.

Pour votre séjour nous nous occupons de votre réservation d’hôtel, de véhicule et de vos différentes formalités administratives.

Notre but principal est de rendre votre séjour au Gabon le plus agréable possible



Mes compétences :

Formalités d’entrée et de sortie sur le territoi

Réservation d'hôtel

Location de voitures

Accueil

Assistance aeroportuaire