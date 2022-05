Je suis juriste en droit des affaires , titulaire d'un mastère en droit des affaires de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis , je suis actuellement à la recherche d"un emploi qui me permettra d'acquérir plus d'expérience et de responsabilités.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel