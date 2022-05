Zeïneb SANOGO

Mlle Sanogo Zéinèb ancienne élève au Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké en Côte d' Ivoire de 1992-1993: diplôme obtenu: BAC A2.



Institut privé BD de Strasbourg 94130 Nogent-sur-marie France Infirmière diplôme (IDM) de 1994-1996 .Infirmière stagiaire au CHU de Treichville. Assistante médicale, Infirmière Stagiaire au Cabinet Saint Felix et Saint Adolph, suivie médical de certaines famille,Formatrice à la lutte contre le VIH/SIDA/IST.



Cours PiGIER Abidjan BTS (Brevet de Technicien Supérieur) option Secrétariat Bureautique 1997-1999.Standardiste chargée de la réception du fax et du téléphone au Port Autonome d' Abidjan. Secrétaire Bureautique de l’Agence d’offre d’Emplois et d'Employés. Formatrice des Agents Commerciaux dans la Société APROCOM à Abidjan.



Sapeurs- Pompiers & la CROIX- ROUGE de Côte d’Ivoire BNS

(Brevet National de Secourisme) en 2005.

Présentement Infirmière Secouriste & Présidente Fondatrice d’une Organisation Humanitaire dénommée l' ONG VAO (la Voix de l’Afrique de l’Ouest).

Je souhaiterais rencontrer des partenaires qui puissent m'aider à atteindre les objectifs de l' ONG VAO.

Ainsi que ceux qui comptent investir en Afrique...



Mes compétences :

Esprit d'équipe

mon expérience

ouverture d'esprit

Sage