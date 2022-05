Zeinebou BELLAMACH

Agent de développement, militante des droits de l'homme j'aime rester aux côtés des nécessiteux et les appuyer pour qu'il se mettent débout et conservent leur dignité humaine.



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de me perfectionner à la fois dans des tâches administratives, comptables et commerciales mais aussi à former des formateurs en andragogie, en suivi évaluation en éducation financière et en employabilité ainsi qu'en formation à l'élaboration des projets selon différentes méthodes de planification telle que la PIPO ou celle du cadre logique.

Je suis rodée à l'élaboration de rapports et à la présentation en PowerPoint.





Enthousiaste et dotée d’un bon relationnel, je suis consciente que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables et m’ont permis de progresser dans mes fonctions.





Mes compétences :

Animation de formations

Rédaction

Bureautique