Jean MEUNIER

Merci de venir ainsi découvrir ma présentation.



Je suis engagé depuis plusieurs années au sein du réseau Caritas dans des fonctions de cadre.



Capacité à diriger des projets avec animation et rigueur dans la gestion. Je donne beaucoup d'importance au sens donné aux actions.



Constance dans l'engagement et le dynamisme auprès des plus démunis, ce qui ma valu d'être décoré chevalier de la Légion d'Honneur en 2010.







Mes compétences :

Analyse les informations et prends des décisions

Une énergie majoritairement tournée vers l'action

A l'écoute et favorise le collectif

Me remet en question sur la base des feedbacks que je reçois