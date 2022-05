Zekeriya GUNER

Actuellement en possession du Master Réseaux Informatiques et Systèmes Embarqués à l'UFR

Mathématique et Informatique de Strasbourg, je recherche un emploi afin d'utiliser toutes mes connaissances acquises, d'enrichir mes connaissances pratiques et pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle liée à mon domaine d'étude.



Mes compétences :

Administration de bases de données Oracle/SQL

Administration des équipements réseaux

Routage IP

Electronique embarquée

Adressage

Protocoles de communication

Qt

WLangage

Visual Basic for Applications

CSS

SQL

PHP 5

C#

ASP.NET

C

C++

Java EE

Java