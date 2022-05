Zekerya KILIC

Disposant d’une expérience professionnelle significative dans le domaine du BTP ,je désire aujourd’hui accroitre mes compétences.

Je recherche à intégrer une société ou mes compétences pourraient être efficacement mise à contribution .

Homme de terrain, dynamique et disponible je suis à la recherche d’un poste qui me permettra de mettre en avant mon esprit d’équipe et mon pragmatisme.



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Word

RDM6

Microsoft Excel

Planification de projet

Calcul de coûts

Microsoft PowerPoint