Zekri IMED

Ste RACEM SERVICES PLUS

A L'amiable Attention du RESPONSABLE du Services Approvisionnements & Maintenances

Monsieur & Madame ;

Dans le cadre de cette activité la Société RACEM SERVICES PLUS ; a le plaisir de soumettre

sa future clientèle et dans les plus brefs délais sa gamme de SERVICES ; VENTES & MAINTENANCES

SERVICES : Tous services d'achat ( Électricités ; Sanitaires ; Alarme ; Bureautiques ; Informatiques;

Entretiens ....)

VENTES : Vente tous Produits électricités ; Sanitaires ; Alarme ; Entretiens & Fournitures bureautiques

Informatiques et Consommables.

MAINTENANCES : Maintenances ÉLECTRIQUE ; SANITAIRES ; ALARME et INCENDIE ; PEINTURE ....

Monsieur & Madame

Nous avons l'honneur de vous demandez de bien vouloir nous inscrire sur la liste de vos Fournisseurs

en cas de consultation ou d'un avis d'appel d'offre .

Nous Espérons que nos Services et nos Prix vous donnerons entière satisfactions et vous prions ;

Monsieur & Madame nos salutation distinguées

NB : VOTRE LIVRAISON est GRATUITE au Territoire de 40Km de la TUNISIE









Mes compétences :

Stratégie commerciale