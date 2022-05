Zélia CRUZ

"Porteuse d'une double temporalité, résistante à toute définition substantielle, indifférente aux multiples usages que l’on peut en faire, la photographie occupe le point de bascule. Toujours changeante, l'image se présente à nous sans garantie de référence ni de vérité. Et c’est là, dans cette indétermination de base que tout se joue. De là, de cette tension, que naissent aussi tous les débats qui lui sont encore consacrés sur son statut d’icône ou d’index. Quoi qu’il en soit, entre l’homme et le monde, la photographie est pour moi cette machine que nous avons inventée pour articuler l’une à l’autre nature et culture. Et signifier toujours cette présence incertaine qui fait de nous ce que nous sommes."





"Carrying a dual temporality, resistant to any substantial definition, indifferent to the many uses that can be made of it, photography occupies the tipping point. Always changing, the image presents itself to us without guarantee of reference or truth. And it is in this basic indeterminacy that everything is played out. From this, from this tension, all the debates that are still devoted to him about his status as icon or index are born. Anyway, between the man and the world, photography is for me this machine that we invented, to articulate one to the other nature and culture. And always mean that uncertain presence that makes us who we are."