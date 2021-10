VIVIANE RIBERAIGUA - Artiste plasticien (ne) - Art Contemporain



Mon travail artistique porte sur la remise en question de la réalité, il glisse librement entre différents médiums : installations interactives, photographiques, vidéos ou sonores. J'explore ainsi les différentes possibilités offertes par les nouvelles technologies.



De par la réalisation de vidéos où je mets en scène les scénarios que j'ai imaginé vivre dans ma réalité, en réalisant des installations interactives où le spectateur peut 'interroger sur différentes réalités temporelles ou encore par le biais d'installations photographiques je questionne sans cesse notre manière d'illusionner le monde et de concevoir notre propre réalité.



La réalité est ce qui existe vraiment, le réel est une production de l'esprit, il englobe toutes les divagations non objectives que l'on peut avoir face à la réalité (jugement). C'est une interprétation de la réalité. Le réel pour les gens, c'est leur imaginaire.







VIVIANE RIBERAIGUA - Artiste plasticienne professionnelle





- Biennales, Expositions, Galeries, Centres d'Arts, Musées ...

- Réalisations : Sculpture Monumentale, Art Numérique, Art Vidéo, photographie, installation interactive, etc.

- Interventions Artistiques et conférences en Entreprise, Centres d'arts, écoles d'arts , lieux alternatifs etc.

- Possibilité de location d'expositions, ventes d'œuvres d'Art (défiscalisation).









MINI BIO EN 5 LIGNES (quelques expos extraites )





- Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Liège

- Nuit Blanche - Paris - 4em arrondissement

-Salon dart Contemporain de Montrouge

- Magmart à Naples, en Italie

- Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice.





Mes compétences :

Artiste plasticien

Conférencier

Artiste Intervenante

Professeur d'arts plastiques

Professeur d'arts vidéos

Art en entreprise

Communication par l'art

Sculpture monumentale

Installation d'art contemporain

Work shop artistiques

Scénographie

Arts numériques

Composition musique electroacoustique

Installation sonore