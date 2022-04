Riberaigua EVELYNE

L'ouvrage que j'ai conçu: "cahier d'alphabétisation pour lire, écrire et vivre en France" est spécialement destiné aux étrangers peu ou pas scolarisés dans leur pas d'origine. Il est écrit en pensant à leurs activités quotidiennes et leurs rencontres administratives. Il est édité chez : les Presses du Midi" à Toulon



Lorsque j'étais formatrice FLE et FLI? mon travail consistait à apporter:

- les clés essentielles de la langue française

- les connaissances indispensables sur:

1. les valeurs de la France,

2. les droits et les devoirs,

3. l'organisation des administrations et du monde du travail

4. les grandes lignes de l’histoire de notre civilisation



Mes compétences :

Passionnée d'histoire de France