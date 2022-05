Zelia MARTINS

Plus de 20 ans d’expérience dans la formation en Français Langue Etrangère

* Maîtrise de l’ingénierie pédagogique : analyse des demandes et des besoins de formation, définition des parcours et des contenus pédagogiques ; suivi et évaluation des formations

* Bonne connaissance de l’environnement administratif et réglementaire de la formation professionnelle

* Gestion de personnalités exigeantes, diplomatie et sens de l’interculturel, écoute, aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie

* Habilitée TV5 Monde « Apprendre et enseigner avec TV5 Monde »