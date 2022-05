Zélia PEREIRA

Bonjour,

Je m’appelle Zélia, j'ai 29 ans et j'habite a Argenteuil. Je suis active actuellement dans un poste de vendeuse polyvalente chez Stradivarius depuis un an, mais mon âme aventurière cherche un nouveau emploi ou se poser!

J’ai connue pas mal de changements dans le monde du travail, comme assistante maternelle dans une école , comme vendeuse chez bershka au Portugal, ainsi comme hôtesse de caisse pendant plusieurs enseignes ( Leader price, Franprix et Simply market.) puis une passage comme Serveuse dans un bar restaurant .

Et enfim je suis retourner dans la vente ou je suis jusqu’à maintenant.

Vous devrez penser quoi je cherche alors?

Une nouvelle aventure avec des possibilités d’évoluer rapidement et une équipe expérimenté qui puisse m’apprendre des nouvelles choses.

N’hésitez pas à me contacter pour n’importe quelle poste