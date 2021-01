Zélia REINDERS

Je suis au contact du monde culturel depuis mon enfance. J'ai fini mon parcours en validant le Master Culture, Communication, Médias - Spécialité Politique et Gestion de la Culture (PGC) de Science Po Strasbourg. Je me suis dirigée vers l'administration et la gestion dans le spectacle vivant suite à mon expérience en tant que membre fondateur de l'association des étudiants en musique. Je suis également titulaire d'une licence professionnelle administration et gestion des entreprises culturelles et ai validé un master 1 en musicologie et recherche à l’université de Strasbourg.

Je suis régulièrement spectatrice et actrice en tant qu'hautboïste dans un orchestre.

Plusieurs stages pratiques sont venus compléter mes formations universitaires, dont une expérience de 5 mois au festival Les Musicales de Colmar en tant que coordinatrice générale du festival. Après avoir été assistante administratif et financier à l'Adiam 67 pendant 1 an, je suis actuellement chargée de l'organisation des manifestations au service culturel et sportif de la ville de Wittenheim.



Mes compétences :

Facebook

Twitter

Microsoft Excel

Microsoft Word

Finale

Musescore

Gestion événementielle

Community management

Musique

Production musicale

Communication online

Gestion de projet

Evénementiel

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Social media

Maîtrise des technologies de l'information et de l

Travail en équipe