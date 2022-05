Zelia SONGUN

Forte d'une expérience professionnelle riche, j'ai toujours eu un objectif unique : être au service de mes clients Professionnels et Particuliers.

Grâce à un grand pragmatisme et une écoute attentive , je propose des solutions adaptées afin de devenir un acteur clé dans l'accompagnement de mes clients sur les différents projets de vie.

La passion qui m'anime est la clé de mon succès et réussite quelquesoit les postes occupés.

Mon objectif est de prendre du plaisir au travail pour continuer à donner le maximum à celles et ceux qui me font confiance .



Mes compétences :

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bulletins

PROTECTION SOCIALE

PROTECTION PATRIMONIALE

SANTE

PREVOYANCE

Gestion de patrimoine

Droit des successions

Assurance Vie

Droit des assurances

Épargne retraite

Assurance