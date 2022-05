Zélie DEAT

Bonjours à tous,

Je suis Couturière -Plasticienne, vous pourrez découvrir - sur mon blog: http://zeliedeat.blogspot.fr/ - mon travail plastique autour des matières et plus particulièrement le textile ( doudou, accessoire de mode, décor, illustration...), de la photographie, du design ( objet et culinaire)...

J'appréhende la matière textile de manière artisanale et travaille essentiellement avec des matières de récupération pour leur donner une seconde vie.

Bonne visite à vous !!!

N'hésitez pas à me contacter pour toute commande ou toute proposition d'emploi qui requière des savoirs-faire concernant la couleur, la couture, la création de décor pour les arts du spectacle (théatre, danse, cirque, marionnette...) le travail des matières en générale ou pour faire des interventions dans le cadre d'ateliers , de work-shop, auprès de personne de tout âge…

Zélie

zzeli@live.fr

http://zeliedeat.blogspot.fr/





Mes compétences :

Couture

Textile

Coloriste