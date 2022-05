Zélie DUPÉRÉ

En dernière année de M2 Expert(e) en Stratégies Digitales à l'ESD de Bordeaux, mon appétence pour cet écosystème reliant la communication et le marketing s'est découverte via mes diverses expériences professionnelles, en tant que Chargée de Communication, Assistante Webmarketing et Assistante manager SEO.

Je suis actuellement à la recherche de nouvelles aventures dans le digital !



Mes compétences :

Microsoft Office

Wordpress

Réseaux sociaux

Prestashop

Mailchimp

Adobe Illustrator

Webmarketing

SEO

Gestion de projet

Stratégie digitale