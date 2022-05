Zélie JOLIBOIS

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

- Fabrication et conception de meubles

- Relevé de mesures chez les clients

- Réalisation de plans techniques

- Planification des livraisons et des installations

- Gestion et coordination de sous traitants (carreleur, électricien, plombier, plaquiste, etc) pour une parfaite concordance du chantier et la tenue des délais.



COMPÉTENCES CRÉATIVES :

- Conception d’agencements intérieurs

- Gestion de l’aménagement de l’espace global

- Conseils en choix de couleurs, textures et matériaux

- Conseils en composition de l’éclairage



COMPÉTENCES COMMERCIALES et ADMINISTRATIVES :

- Accueil du client et relationnel

- Elaboration du cahier des charges

- Analyse des besoins de chaque client

- Argumentation produit, projet et enseigne

- Proposition commerciale percutante dans le budget du client

- Constitution du dossier client et sécrétariat, gestion du planning



