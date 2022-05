Zelisko HELENE

Consultations enfants, adolescents, adultes en cabinet.



Spécialisée dans la prise en charge des pathologies anxieuses, j'ai été formée par le Docteur SERVANT, patron de la consultation du stress et de l'anxiété au CHR dans le cadre du Diplôme Universitaire gestion du stress et de l anxiété à la faculté de médecine de Lille 2.



Installée à Béthune, je propose en cabinet un programme de prise en charge du stress et de l'anxiété individuel ou collectif (attaque de panique, trouble panique, anxiété généralisée, phobies spécifiques, phobie sociale, TOC, État de stress post traumatique)



Je dispense aux entreprises et établissements de soins un module de formation Psychopathologie et Travail ainsi qu'un module de prise en charge du Stress et de l'Anxiété qui se déroule en dix séances de deux heures après évaluation du stress sur site.



Formée à la prise en charge des adolescents difficiles dans le cadre du Diplôme universitaire psychopathologie des adolescents difficiles par le Professeur Philippe JEAMMET a la Sorbonne, je reçois au quotidien des adolescents au cabinet et multiplie les interventions : intervention auprès des parents en collège, intervention auprès de jeunes avocats du barreau de Bethune dans le cadre de l audition de l enfant...



Intervenante à l Espace Ressources Cancer, j'interviens sur site ainsi que dans mon cabinet au quotidien où je reçois les patients dans le cadre du suivi psychologique de l annonce du diagnostic, pendant les soins jusqu'à l'après maladie...



