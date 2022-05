Zelphin DAMIEN

Diplômé d’une MIAGE en 1999, tout juste de retour d’un Erasmus topissime à Helsinki (Finlande), j’enquille la voie SAP. J’accepte la proposition de SYNTEGRA (filiale de British Telecom) qui me mène à Dortmund (Allemagne) pour une mission de 5 mois. Dès lors, j’évolue dans la mise en place de solutions de gestion pour de grands comptes clients (notamment, L’OREAL, PSA, TOTAL, SANOFI, …), change d’employeurs (CAPGEMINI, SQLI) et développe une expertise technico-fonctionnelle SAP SRM.



Petite entorse à SAP en 2008 et mobilité interne chez SQLI… j’oriente ma carrière vers les problématiques globales des entreprises (stratégie, amélioration des processus).



En 2010, je recentre mon activité sur la solution SAP au sein d’ATOS INTEGRATION et prends rapidement la responsabilité du domaine fonctionnel Achats/Dépenses sur le compte client CNAV (Secteur Public).



En 2012, je réfléchis à la rédaction du prochain chapitre de ma carrière, autour de l’ERP SAP…



Mes compétences :

MDM

SAP

SAP SRM

SRM