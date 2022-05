Zemfira ZIAZETDINOVA

Dynamique, rigoureuse, organisée, réactive, multiculturelle et parlant plusieurs langues, j'aime participer activement à la valorisation de l'entreprise en développant des relations commerciales entre les acteurs les plus attractifs et performants ayant pour objectif de satisfaire le client final.



Mes compétences :

Microsoft

Négociation commerciale

Team building

Leadership

Esprit d'équipe

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop

Dynamics CRM

Communication

Evénementiel