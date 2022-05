Zeming LIU

Ingénieur-Docteur en modélisation numérique et traitement d’image en recherche active d’emploi. Très bonne connaissance en Matlab, python et C++. Plus de 3 ans d'expériences professionnelles en conception des modèles prédictifs probabilistes et déterministes, analyse des données, Machine Learning, traitement d’images. Trilingues français/anglais/chinois. Motivé pour un poste d’ingénieur de R&D dans la région parisienne



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Machine Learning

Modélisation mathématique

Traitement d'images

Calcul scientifique

Mathématiques

Laser