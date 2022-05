Zemzem WAEL

Mes précédents stages et projets m’ont permis de développer mes qualités techniques de programmation et de développement logiciel dans le cadre du Framework .net et le plateform SharePoint.

Partiuculièrement intéressé par les nouvelles technologies de Microsoft, je souhaite mettre à profit mes compétences de conception et de développement et avoir de l'expertise dans les produits Microsoft (SharePoint, Office Web App, Fast Search Server, MS Project Server,

Dynamics CRM, Commerce Server, Biztalk,...).



Certifications Microsoft:

pour accéder à mes certifications, vous pouvez utiliser le site: https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx ,avec le Transcript ID "919092", et l'Access Code "certification".



Ingenieur en Informatique de L'ENSI (option génie informatique)

Diplômé de l'IPEIT :Institut Préparatoire(Filière MP)

Diplôme de Baccalauréat - section Mathématiques - Mention trés bien



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Project Server

Silverlight 4

Asp.net

Web services

CSS3

Javascript

Html5

JQuery

SharePoint

WCF

SharePoint 2013

REST