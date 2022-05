Zen SHIATSU

Le SHIATSU est une discipline énergétique millénaire d’origine japonaise.

Il procède par étirements, mobilisations, pressions perpendiculaires des mains et des pouces («shi» signifie doigt et «atsu» pression) sur le réseau des méridiens et points d’acupuncture de notre corps.



Reconnu comme une médecine à part entière par le ministère japonais de la Santé en 1955, le Shiatsu est classé parmi les huit méthodes de ‘médecine complémentaire non conventionnelle digne d’intérêt’ par le Parlement Européen depuis 1997.



Il se pratique habillé (tenue confortable) sur tatami, table ou chaise et convient à tous les publics et tous les âges: de la future maman et son bébé, aux enfants, adolescents, adultes et personnes âgées.



Le shiatsu vise principalement à rétablir la libre circulation de l’énergie (le Ki) dans le corps (notamment de tous les fluides du corps, dont le sang et la lymphe). Il aide à stimuler le système d’autorégulation, d’autodéfense et d’autoguérison naturelle de notre organisme et à maintenir ainsi un meilleur état de bien-être et de vitalité général.



C’est une pratique efficace pour des dysfonctionnements très variés, aussi bien physiques et mentaux que psychiques et émotionnels: problèmes posturaux, respiratoires, digestifs, circulatoires, douleurs musculaires, articulaires, migraines, insomnies, baisse d’énergie, fatigue psychologique, stress, anxiété, peurs, états dépressifs, manque de confiance en soi…



Des shiatsu réguliers peuvent devenir un outil précieux, autant dans la préservation de la santé que dans le traitement de problèmes existants. Cependant, s’il est un bon accompagnement en cas de pathologies lourdes, il ne peut en aucun cas se substituer à un acte ou un traitement médical.



Venir à une séance de Shiatsu est une démarche très personnelle: C’est avant tout décider de prendre en charge sa propre santé, son bien-être profond et sa vie, mais c’est aussi s’accorder en toute simplicité un moment pour se retrouver et prendre soin de soi comme une maman prend soin de son enfant.



Je me suis depuis de nombreuses années intéressée à l’approche du Soin Naturel par le Toucher. C’est ainsi que je me suis formée au Zen Shiatsu (approche de Shizuto Masunaga) pendant 4 ans au sein de l’Ecole Internationale SYM (Shiatsu Yoga Méditerranéo) de Montpellier.



J'approfondis continuellement ma compréhension et pratique de cet ‘Art de la Santé’ à travers lectures, ateliers et stages pratiques auprès de praticiens de renommée internationale (Clifford Andrews, Paul Lundberg…).



Parallèlement à la dimension humaine, à l’écoute de la nature et des animaux, j'explore, étudie et prodigue également des soins sur les animaux 'domestiques' et sauvages.



Je vous accompagne avec attention, respect et sincérité pour des séances de 15mn, 30mn, 1h ou 1h30-45.



Sur rendez-vous en cabinet, en entreprise ou à domicile dans le Gard et l’Hérault.

Mobile pour d'autres lieux, missions et manifestations hors région: N'hésitez pas à me consulter!

Possibilité de séances en Anglais ou Espagnol.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement, sereinement...





