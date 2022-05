Zéna ARDABILIAN

Forte de mon expérience personnelle, j'ai une formation d'assistante sociale mais je me suis assez vite tournée vers la création d'un commerce de proximité en vue de connaitre le monde de l'entreprenariat.

Aujourd'hui, je me tourne vers le coatch personnalisé pour s'affirmer et gagné de meilleurs performances dans sa vie.

Je me forme seul en autodidacte et mes objectifs sont assez modeste puisque je pratique dans un entourage proche. Et sa marche !

Je suis disposée à aider toutes personnes qui souhaitent évoluer dans sa vie et à évacuer des blocages intériorisés... je ne vous en dis pas plus, vous avez compris.



Mes compétences :

Gestion de projet