Zena MUSOKI

Je suis une jeune ingénieur en génie des procédés / génie chimique, curieuse, motivée et toujours prête à relever de nouveaux défis et apprendre.

Actuellement à la recherche active d'un poste d'ingénieur chef de projet dans une industrie chimique.

Je suis en particulier intéressée par la chimie de spécialité, la pharmaceutique, la cosmétique et plus généralement les industries de produits à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Procédés de séparation

VBA

Gestion de projets

Word

Excel

Power Point

Chimie

Fortran

Maths

Génie Chimique

Physique

Génie des procédés