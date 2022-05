OUEDRAOGO Zénabou née le 05 Mars 1985, mère de deux enfants titulaire d'un Bac D et d'une maîtrise en Economie et Gestion des Entreprises et des Organisations.



Mes compétences :

Suivi de réalisation des objetifs et résultats pla

Planification et organisation des activités d'une

Gestion d'une entreprise et d'une organisation

Rédaction d'un bilan financier

Tenue d'une comptabilité de société