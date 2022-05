Zenement Vôtre est un centre où bien-être, beauté et amincissement découlent d'une bonne santé. Un concept inédit situé dans un cadre exceptionnel en plein centre de Toulouse !



C 'est en juillet 2012, que Zenement Vôtre est créé par Murielle ROUQUET, chrono nutritionniste, naturopathe-réflexologue, coach dans le développement personnel, dans le but d'apporter à toute personne en quête de bonne santé et de guérison une solution personnelle et naturelle.

Naturopathie, Réflexologie plantaire, Coaching en chrononutrition et en développement personnel, Reïki, Kobido, Palper-rouler manuel, modelage aux huiles essentielles, tout est là pour contribuer à votre bien-être et à votre santé.



Zenement Vôtre, c'est aussi une philosophie de vie : être à l'écoute du cœur, s'émerveiller de la beauté de ce qui nous entoure, de la justesse de tout ce qui arrive, comprendre les émotions, être dans la joie, la gratitude et l'amour ! C'est ce que Zenement Vôtre vous transmet également à travers des ateliers proposés tout au long de l'année.



Tout est fait pour Vous, pour que Vous vous sentez merveilleusement bien !



Zenement Vôtre vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi uniquement sur RDV.



Mes compétences :

Aromathérapie vibratoire

Réflexologue plantaire

Naturopathe

Reiki toulouse

Psycho-analyse

Chrononutrition

Chronobiologie